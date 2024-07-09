Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:13, 9 июля 2024Экономика

Российский регион потонул в мусоре

Shot: свердловские коммунальщики месяц не вывозят мусор в 30-градусную жару

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Свердловчане жалуются на горы мусора, скопившиеся за месяц отсутствия коммунальщиков. О ситуации с отходами в российском регионе пишет Telegram-канал Shot.

По сведениям журналистов, в отбросах «потонули» жилые дворы Новоуральска, Кировграда, Невьянска, Полевского, Ревды и Верхнего Тагила. Завалы мусора преют в 30-градусную жару и источают невыносимое зловоние, распространяющееся и на те улицы, где вывозят отходы.

За утилизацию мусора в этих городах отвечает ТБО «Экосервис». Перебои с вывозом обещали устранить в течение пары недель, однако проблема затянулась на месяц, этим возмущены в администрации Ревды. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Муниципальные власти составили коллективное обращение в областное Министерство энергетики и ЖКХ.

Ранее жители другого российского города — Тольяттидовели спор по поводу вывоза мусора до Верховного суда. Конфликт местного товарищества собственников и регоператора длится уже три года.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «PR-операция на крови». В Кремле объяснили, почему ракета попала в детскую больницу Киева

      В Подмосковье со стрельбой задержали похитителей человека

      Отца ликвидированных в Дагестане боевиков обвинили в мошенничестве и отмывании денег

      Российский регион потонул в мусоре

      Пропавшую 26 лет назад с борта лайнера девушку ищут до сих пор. Какое страшное открытие сделали ее родные?

      В Эстонии пожаловались на последствия визита Орбана в Россию

      Лишившийся нижней части тела мужчина рассказал о преимуществах жизни без половых органов

      В НАТО спустя два года признали неготовность к войне

      Захарова ответила на слова Пугачевой о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве

      Девушка узнала настоящую причину расставания с бойфрендом и пришла в ярость

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше