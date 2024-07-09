Российский регион потонул в мусоре

Shot: свердловские коммунальщики месяц не вывозят мусор в 30-градусную жару

Свердловчане жалуются на горы мусора, скопившиеся за месяц отсутствия коммунальщиков. О ситуации с отходами в российском регионе пишет Telegram-канал Shot.

По сведениям журналистов, в отбросах «потонули» жилые дворы Новоуральска, Кировграда, Невьянска, Полевского, Ревды и Верхнего Тагила. Завалы мусора преют в 30-градусную жару и источают невыносимое зловоние, распространяющееся и на те улицы, где вывозят отходы.

За утилизацию мусора в этих городах отвечает ТБО «Экосервис». Перебои с вывозом обещали устранить в течение пары недель, однако проблема затянулась на месяц, этим возмущены в администрации Ревды. Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. Муниципальные власти составили коллективное обращение в областное Министерство энергетики и ЖКХ.

Ранее жители другого российского города — Тольятти — довели спор по поводу вывоза мусора до Верховного суда. Конфликт местного товарищества собственников и регоператора длится уже три года.