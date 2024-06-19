Споры из-за вывоза мусора в российском городе дошли до Верховного суда

Трехлетние споры из-за вывоза мусора в Тольятти дошли до Верховного суда

Трехлетний спор тольяттинцев по поводу вывоза мусора дошел до Верховного суда. Подробности конфликта раскрывает OBOZ.INFO.

Камнем преткновения стал 12-подъездный дом по улице Дзержинского под управлением товарищества собственников. Отходы вывозились отсюда регулярно до тех пор, пока территория дома не была благоустроена. С этого момента подобраться к мусороприемным камерам с контейнерами машинам стало невозможно — новые тротуары не выдерживают спецтехнику тяжелее 3,5 тонны. Мусоровозов с меньшей грузоподъемностью в парке регоператора нет. Выкатить контейнеры к дороге отказываются члены ТСН. По их мнению, это делает бессмысленным существование мусоропроводов в доме.

Договориться на уровне города стороны не смогли и обратились в областной суд. Сначала областной арбитраж удовлетворил иск регоператора, но решение оспорили. Верховный суд установил, что при рассмотрении иска не учитывалось, соответствуют ли нормам СанПиН мусороприемники и места погрузки отходов. Дело вернется в областной суд.

Ранее залежи мусора в одном из дворов Липецка стали предметом обращения к президенту России. Хуже ситуация обстоит в деревне Большое Петелино. Сельчане вынуждены складировать отходы прямо на своих участках. Несмотря на исправные платежи за вывоз ТКО, мусоровоз не приезжает.