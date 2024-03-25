Жители российского города пожаловались Путину на залежи мусора

Жители Липецка пожаловались президенту Путину на регоператора по вывозу мусора

Жители Липецка устали от вечных залежей мусора на контейнерных площадках. Ситуацию местные активисты решили довести до сведения президента, сообщает Народный фронт Липецкой области.

На такие меры решились жильцы дома по улице Московской. По их словам, из-за нерегулярного вывоза мусор в ветреную погоду разлетается повсюду. Отходы задувает не только в жилые дворы, но и на территорию детского сада. На регионального оператора собственники решили пожаловаться в ходе прямой линии с Владимиром Путиным.

На помощь липчанам пришли волонтеры «Народного фронта». При этом в организации отмечают, что в некоторых районах области положение с мусором куда хуже. В частности, жители деревни Большое Петелино Чаплыгинского района вынуждены складировать отходы прямо на своих участках. Несмотря на исправные платежи за вывоз ТКО, мусоровоз не приезжает. Глава Петелина на недовольство сельчан не реагирует. Общественники обратились в прокуратуру.

Ранее к президенту обратились жители другого российского региона — Свердловской области. Местным селам грозит исчезновение из-за добычи золота. Разработка месторождений приведет к уничтожению сельхозугодья, отчего деревни просто зачахнут.