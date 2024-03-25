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13:31, 25 марта 2024Среда обитания

Жители российского города пожаловались Путину на залежи мусора

Жители Липецка пожаловались президенту Путину на регоператора по вывозу мусора

Кадр: Telegram-канал «Народный фронт | Липецкая область»

Жители Липецка устали от вечных залежей мусора на контейнерных площадках. Ситуацию местные активисты решили довести до сведения президента, сообщает Народный фронт Липецкой области.

На такие меры решились жильцы дома по улице Московской. По их словам, из-за нерегулярного вывоза мусор в ветреную погоду разлетается повсюду. Отходы задувает не только в жилые дворы, но и на территорию детского сада. На регионального оператора собственники решили пожаловаться в ходе прямой линии с Владимиром Путиным.

На помощь липчанам пришли волонтеры «Народного фронта». При этом в организации отмечают, что в некоторых районах области положение с мусором куда хуже. В частности, жители деревни Большое Петелино Чаплыгинского района вынуждены складировать отходы прямо на своих участках. Несмотря на исправные платежи за вывоз ТКО, мусоровоз не приезжает. Глава Петелина на недовольство сельчан не реагирует. Общественники обратились в прокуратуру.

Ранее к президенту обратились жители другого российского региона — Свердловской области. Местным селам грозит исчезновение из-за добычи золота. Разработка месторождений приведет к уничтожению сельхозугодья, отчего деревни просто зачахнут.

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      Виктория Клабукова
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