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10:53, 27 декабря 2024Экономика

Россиянам раскроют секрет шоколада из «волос ангела» стоимостью 1800 рублей

Глава Роскачества Протасов анонсировал исследование дубайского шоколада
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: KatMoys / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники Роскачества проведут исследование дубайского шоколада с целью выяснить, в чем заключается секрет высокой популярности этой продукции в мире и в России. Соответствующую процедуру анонсировал руководитель ведомства Максим Протасов, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что за последнее время Роскачество получило «очень много» запросов в отношении популярного шоколада из теста катаифи (тончайшие нити из муки и крахмала, второе название — «волосы ангела»). Эта продукция выпускается производителями не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах, включая Россию. «Мы планируем проанализировать данную категорию и рассказать гражданам о том, что же это такое», — резюмировал Протасов.

Руководитель ведомства добавил, что исследование проведут не только в отношении дубайского шоколада, но и спортивного питания, в том числе батончиков для правильного питания (ПП-батончики). Его результаты будут необходимы сотрудникам созданного в 2024 году Центра компетенций в области функционального питания. Основной задачей этого подразделения является помощь в удовлетворении ежесуточной потребности россиян в микронутриентах и витаминах.

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Дубайский шоколад представляет собой большую плитку темного или белого шоколада с необычной хрустящей начинкой. Она состоит из обжаренного теста катаифи, фисташковой пасты и кунжутной пасты тахини. В некоторых случаях в этот продукт добавляют соль и различные специи. Изобретательницей этой продукции в 2021 году выступила дубайская предпринимательница и основательница семейной кондитерской сети Fix Сара Хамуда. В России заказать подобный шоколад можно на различных маркетплейсах или приобрести в специальных лавках.

Ранее аналитики Flowwow сообщили, что в 2024 году «дубайский шоколад» обогнал цветы по популярности в России. Этот продукт в интернете стали искать почти в полтора раза чаще, чем цветы. В категории «шоколад ручной работы» на долю ближневосточного десерта пришлось 66 процентов покупок. Эксперты объяснили ажиотажный спрос россиян на эту продукцию в том числе ее стоимостью. Средняя цена подобной плитки в России составляет около 1800 рублей. С октября продажи «дубайского шоколада», как отметил директор по аналитике Flowwow Александр Девяткин, превысили 100 плиток в неделю.

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