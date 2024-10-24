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06:01, 24 октября 2024Ценности

Трендовый десерт обогнал цветы по популярности в России

Аналитики Flowwow: дубайский шоколад стал популярнее цветов

Фото: KatMoys / Shutterstock / Fotodom

Россияне заинтересовались дубайским шоколадом — его ищут в полтора раза чаще, чем цветы, рассказали «Ленте.ру» аналитики Flowwow.

«Дубайский шоколад ищут в сети почти в полтора раза чаще, чем цветы. С соседями по кондитерской категории похожая ситуация: на два поисковых запроса о покупке дубайского шоколада приходится один о покупке бенто-торта и полтора о покупке клубники в шоколаде. При этом в категории «шоколад ручной работы» 66 процентов покупок — это дубайский десерт», — выяснили исследователи.

Аналитики отмечают, что рост интереса к дубайскому шоколаду связан не только с его популярностью, но и с ценой, в среднем составляющей порядка 1800 рублей. Средняя цена букета при этом — около 3500, клубники в шоколаде — 2100.

«Мы видим устойчивый интерес к дубайскому шоколаду с начала августа, а с октября продажи стабильно превышают 100 плиток в неделю. Оборот одного из топовых продавцов уже больше 200 тысяч рублей только за счет этого продукта», — рассказал директор по аналитике Flowwow Александр Девяткин.

Интерес к десерту, по словам исследователей, особенно высок в Москве и Санкт-Петербурге, за ними следуют Краснодарский край и Республика Татарстан.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева сравнила тягу к сладкому с наркотической зависимостью.

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      Наталия Белова
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