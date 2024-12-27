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14:22, 27 декабря 2024Ценности

Россиянам раскрыли неожиданную пользу жвачки

Психолог Степанов: жвачка помогает снизить уровень гормона стресса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам раскрыли неожиданную пользу жевательной резинки для организма. Комментарий от психолога Дмитрия Степанова попал в распоряжение «Ленты.ру».

Специалист рассказал, что ритмичное жевание помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса, а также улучшить кровоснабжение мозга. «За счет этого активизируется работа восьми различных участков коры головного мозга, что позволяет быстрее обрабатывать информацию и принимать решения в условиях высокой нагрузки», — уточнил он.

По словам Степанова, такой эффект жвачки может особенно помочь в периоды, когда человеку нужно работать с большим потоком информации или концентрироваться на выполнении сложных задач в условиях ограниченного времени — этот фактор как раз и провоцирует стрессовую реакцию в сочетании с высокой когнитивной нагрузкой.

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«Во время нервного напряжения процесс жевания выступает в роли своеобразного "якоря" для нервной системы: монотонные движения успокаивающе действуют на мозг и ощутимо заземляют. Это помогает снизить уровень тревожности и стабилизировать эмоциональный фон на некоторое время», — объяснил эксперт.

Кроме уменьшения реакции на стресс, жевательная резинка способствует более быстрой работе мозга, что позволяет эффективнее справляться с задачами, подытожил Степанов.

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