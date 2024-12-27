Россиянам раскрыли способ жить на проценты по вкладу

Аналитик Зварич: текущие ставки по вкладам позволяют жить на проценты

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич рассказал агентству «Прайм», что текущий уровень ставок по вкладам позволяет жить на процентный доход, однако для этого на счете необходимо иметь как минимум несколько миллионов рублей.

Зварич отметил, что возможность стать рантье зависит от двух основных факторов: расходов домохозяйства и процентных ставок по депозитам. К примеру, для покрытия обязательных и необязательных расходов семье требуется около 100 тысяч рублей в месяц.

При условии, что ставка по вкладу составляет 20 процентов, для того чтобы получать необходимую сумму в виде ежемесячных процентов, семье нужно иметь чуть больше 6,7 миллиона рублей на депозите. Эта сумма рассчитана с учетом налога на доходы с вкладов при ключевой ставке в 21 процент.

При этом, чтобы обеспечить стабильный приток средств на несколько лет, лучше выбрать вклад на три-пять лет с подходящими условиями, заключил Зварич.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что самым выгодным способом хранения сбережений в 2025 году будет открытие банковских вкладов под высокие проценты. Инвестиции в золото, по словам экономиста, могут иметь смысл, если речь идет о больших суммах и сроках. Он объяснил, что золото имеет тенденцию к постоянному подорожанию, однако на этом пути есть свои пики и спады, что делает краткосрочные инвестиции бессмысленными.