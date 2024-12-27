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18:03, 27 декабря 2024Путешествия

Россияне в 2024 году забывали в аэропорту Москвы челюсти и массажный стол

Россияне в 2024 году забывали в аэропорту Внуково челюсти и костыли
Алина Черненко

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В 2024 году россияне забывали в московском аэропорту Внуково челюсти и массажный стол. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Кроме того, в список самых необычных находок вошли костыли и инвалидные коляски. А в рейтинге наиболее часто забываемых предметов оказались ремни, шапки, шарфы, перчатки и куртки.

В сентябре столичные аэропорты раскрыли самые неординарные вещи, которые оставляли пассажиры. Так, во Внуково они забывали слуховой аппарат и зубной протез, сушилку для белья, сковороду и мультиварку, гвозди, пылесос, детский горшок и ванночку для купания.

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