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10:33, 27 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин насмерть забил гостя и пытался выдать случившееся за сердечный приступ

В Дагестане мужчина насмерть забил гостя и хотел выдать это за сердечный приступ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Дагестана насмерть забил гостя, пытаясь разнять драку, и хотел выдать случившееся за сердечный приступ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, все произошло в Кизлярском районе. Между 65-летним гостем и хозяином дома произошел конфликт. Мужчин попытался помирить родственник хозяина — он несколько раз ударил гостя по голове, после чего тот потерял сознание.

Прибывшей на вызов скорой объяснили, что у потерпевшего случился сердечный приступ. Вскоре выяснилось, что 65-летний мужчина был избит.

Возбуждено уголовное дело. Родственник хозяина дома уже задержан.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении россиянина, который поссорился с мужчиной в сауне и забил его до смерти.

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