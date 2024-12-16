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08:05, 16 декабря 2024Силовые структуры

Российский военный поссорился с мужчиной в сауне и забил его до смерти

Суд в Сибири дал 7 лет военному Литовченко, забившему до смерти мужчину в сауне
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении Виктора Литовченко, который полгода назад поссорился с мужчиной в сауне и забил его до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По версии следствия, все произошло 14 августа. Между военным, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и другим мужчиной возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры Литовченко не менее 35 раз ударил потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью. Мужчина не выжил.

Суд приговорил военного к семи годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил военного Сергея Графа к штрафу за приобретение поддельного водительского удостоверения.

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