Российский военный поссорился с мужчиной в сауне и забил его до смерти

Суд в Сибири дал 7 лет военному Литовченко, забившему до смерти мужчину в сауне

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении Виктора Литовченко, который полгода назад поссорился с мужчиной в сауне и забил его до смерти. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По версии следствия, все произошло 14 августа. Между военным, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и другим мужчиной возник конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры Литовченко не менее 35 раз ударил потерпевшего, причинив ему тяжкий вред здоровью. Мужчина не выжил.

Суд приговорил военного к семи годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее Томский гарнизонный военный суд приговорил военного Сергея Графа к штрафу за приобретение поддельного водительского удостоверения.