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18:29, 27 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене

В Москве суд арестовал россиянина Симонова, обвиненного в госизмене
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мещанский суд Москвы взял под стражу россиянина Симонова по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине вменяется статья 275 («Госизмена») УК РФ. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие. Подробности дела не сообщаются из-за его секретности. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Севастополе работницу научного института Оксану Сенеджук осудили на 15 лет за госизмену. Как установил суд, она была завербована агентом украинской спецслужбы и по его указанию вела наблюдение за дислокацией кораблей Черноморского флота России и делала фотографии.

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