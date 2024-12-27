Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене

В Москве суд арестовал россиянина Симонова, обвиненного в госизмене

Мещанский суд Москвы взял под стражу россиянина Симонова по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине вменяется статья 275 («Госизмена») УК РФ. Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовало следствие. Подробности дела не сообщаются из-за его секретности. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Севастополе работницу научного института Оксану Сенеджук осудили на 15 лет за госизмену. Как установил суд, она была завербована агентом украинской спецслужбы и по его указанию вела наблюдение за дислокацией кораблей Черноморского флота России и делала фотографии.