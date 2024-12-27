Россиянина спасли от камня в мочевом пузыре размером с куриное яйцо

Уролог Клушкин удалил россиянину камень размером с яйцо из мочевого пузыря

Уролог Иосиф Клушкин рассказал, как удалил из мочевого пузыря пациента по имени Юрий камень огромных размеров. История спасения мужчины, опубликована на странице Всеволожской больницы во «ВКонтакте».

Мочекаменную болезнь у Юрия диагностировали около 10 лет назад. Отправившись в Ленинградскую область в командировке, россиянин ощутил сильную тупую боль в пояснице и вызвал скорую помощь. После госпитализации во Всеволожскую больницу УЗИ показало наличие огромного, размером с куриное яйцо, камня в мочевом пузыре. «В отделении мной занялся врач-уролог Иосиф Вячеславович Клушкин, он сказал, что нужна операция, но для начала необходимо снять воспаление. Я был готов ко всему, этот камень меня сильно измотал», — рассказал Юрий.

К операции мужчину готовили четыре дня, из-за больших размеров камень нельзя было удалить через прокол или разрушить с помощью лазера. «Мы стремились сделать разрез как можно меньше, чтобы избежать послеоперационных грыж. Я также хотел минимизировать отверстие в мочевом пузыре, чтобы при ушивании его объем не сократился», — отметил уролог.

В итоге Клушкин удалил камень через минимальный разрез, и рана быстро затянулась. Мужчине рекомендовали повторную госпитализацию — в левой почке у него есть еще один камень, который нужно удалить.

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