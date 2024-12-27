Россиянина спасли от камня в мочевом пузыре размером с куриное яйцо

Уролог Иосиф Клушкин рассказал, как удалил из мочевого пузыря пациента по имени Юрий камень огромных размеров. История спасения мужчины, опубликована на странице Всеволожской больницы во «ВКонтакте».
Мочекаменную болезнь у Юрия диагностировали около 10 лет назад. Отправившись в Ленинградскую область в командировке, россиянин ощутил сильную тупую боль в пояснице и вызвал скорую помощь. После госпитализации во Всеволожскую больницу УЗИ показало наличие огромного, размером с куриное яйцо, камня в мочевом пузыре. «В отделении мной занялся врач-уролог Иосиф Вячеславович Клушкин, он сказал, что нужна операция, но для начала необходимо снять воспаление. Я был готов ко всему, этот камень меня сильно измотал», — рассказал Юрий.
К операции мужчину готовили четыре дня, из-за больших размеров камень нельзя было удалить через прокол или разрушить с помощью лазера. «Мы стремились сделать разрез как можно меньше, чтобы избежать послеоперационных грыж. Я также хотел минимизировать отверстие в мочевом пузыре, чтобы при ушивании его объем не сократился», — отметил уролог.
В итоге Клушкин удалил камень через минимальный разрез, и рана быстро затянулась. Мужчине рекомендовали повторную госпитализацию — в левой почке у него есть еще один камень, который нужно удалить.
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