В Москве спасли девочку с опухолью размером с мяч в животе

Хирурги РДКБ удалили у трехлетней россиянки опухоль размером с мяч

Хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ) спасли трехлетнюю россиянку с опухолью размером с волейбольный мяч в животе. Историю девочки врач-онколог, хирург, заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения РДКБ Минздрава России Иван Скапенков рассказал в беседе с aif.ru.

По словам врача, некоторое время назад у девочки внезапно поднялась температура, началась рвота, возникла сильная слабость. УЗИ и КТ обнаружили у нее опухоль размером 12×13×15 сантиметров, новообразование заняло пространство от диафрагмы до малого таза и сильно сдавило желудок и кишечник ребенка.

В РДКБ девочке провели биопсию опухоли и пункцию костного мозга и поставили диагноз — терминальная стадия нейробластомы забрюшинного пространства с метастазами в костный мозг, лимфоузлы грудной и брюшной полости.

Скапенков уточнил, что опухоль находилась перед позвоночником и опутывала аорту и все жизненно важные сосуды, сосредоточенные в брюшной полости и питающие селезенку, печень, почки, кишечник, поджелудочную железу, желудок и кишечник. Поэтому сперва девочке провели высокодозную химиотерапию, которая уменьшила размер опухоли и после четвертого курса очистила костный мозг Динары от метастазов. Тогда врачи взяли у девочки ее собственные стволовые клетки для последующей пересадки и приступили к удалению опухоли.

Самым сложным этапом хирург назвал отделение опухоли от поджелудочной железы, в которую новообразование вросло. При повреждении железы могло бы начаться истечение панкреатического сока, и в брюшной полости возникло бы воспаление. Но спустя 14 часов от начала операции 95 процентов опухоли было удалено.

Если бы мы убрали всю опухоль целиком, возник бы огромный риск повреждения и потери жизненно важных органов. Риск показался нам неоправданным. К тому же мы знали, что в мировой практике при лечении этого вида злокачественных опухолей оставшиеся раковые клетки уничтожают посредством химиотерапии, лучевой и иммунной терапии Иван Скапенков врач-онколог

После операции девочка быстро восстановилась, после чего ее перевели в отделение трансплантации костного мозга РДКБ для нового курса химиотерапии и пересадки собственных стволовых клеток, нужных, чтобы восстановить пострадавший костный мозг.

Скапенков отметил, что основное лечение девочки закончено, теперь ей предстоят лучевая и иммунная терапия, чтобы окончательно уничтожить опухоль. Врачи дают положительные прогнозы: болезнь не прогрессирует.

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