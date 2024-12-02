В Подмосковье спасли женщину с семикилограммовой миомой матки

52-летней россиянке удалили миому матки весом семь килограммов

В Подмосковье врачи спасли 52-летнюю россиянку с семикилограммовой миомой матки. О случае, который произошел в Домодедово, сообщил телеканал «360».

В Домодедовскую больницу женщина поступила с жалобами на увеличенный живот, боль в области почек и затрудненное дыхание. Обследование показало, что у женщины миома — опухоль матки, которая разрослась и заняла всю брюшную полость, сдавив внутренние органы. Несмотря на то, что живот у женщины увеличивался в течение нескольких лет, она не посещала гинеколога. Она решила обратиться за врачебной помощью, только когда почувствовала себя очень плохо.

В ходе операции врачи удалили миому матки весом семь килограммов. «Освободили внутренние органы от сдавления, убрали сопутствующие спаечные образования. Ткани направили на гистологический анализ», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Павел Елисеев. Сейчас россиянка уже выписана из больницы, она чувствует себя хорошо.

Врачи больницы напомнили женщинам о необходимости посещать гинеколога раз в год даже при отсутствии жалоб, поскольку своевременная диагностика позволит выявить заболевания на ранней стадии и предотвратить осложнения.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала хронический стресс и повышенный уровень эстрогенов тревожными симптомами таких распространенных и опасных женских заболеваний, как эндометриоз, разрастание полипов и миом в матке. Врач предупредила, что от этих недугов можно избавиться только с помощью операций, в то время как их игнорирование может привести к бесплодию или удалению матки.