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15:53, 27 декабря 2024Ценности

Россиянкам посоветовали надеть мужские вещи на праздники

Стилист Ведерникова: россиянки могут надеть на праздники мужские рубашки и брюки
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Стилистка Маша Ведерникова рассказала о мужских вещах, которые можно надеть на праздники. Ее комментарий публикует WomanHit.

Эксперт отметила, что подходящий наряд на торжество можно составить, используя мужские белые рубашки, джинсовые куртки и пиджаки. Данные предметы гардероба она порекомендовала сочетать с облегающими топами, женственными платьями и туфлями на каблуках.

В то же время специалистка посоветовала обратить внимание на объемные кардиганы и свитеры, а также на брюки чинос. «Подверните брючины для создания интересного образа и добавьте лодочки или элегантные босоножки. Верх можно выбрать в виде кроп-топа или стильной блузки с декольте или открытыми плечами, чтобы добавить изысканности», — указала собеседница издания.

Что касается аксессуаров — следует присмотреться к галстукам и массивным мужским часам, добавила стилистка.

В ноябре российский стилист Влад Лисовец призвал россиянок хулиганить при выборе наряда на Новый год.

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