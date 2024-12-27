Россиянкам посоветовали надеть мужские вещи на праздники

Стилист Ведерникова: россиянки могут надеть на праздники мужские рубашки и брюки

Стилистка Маша Ведерникова рассказала о мужских вещах, которые можно надеть на праздники. Ее комментарий публикует WomanHit.

Эксперт отметила, что подходящий наряд на торжество можно составить, используя мужские белые рубашки, джинсовые куртки и пиджаки. Данные предметы гардероба она порекомендовала сочетать с облегающими топами, женственными платьями и туфлями на каблуках.

В то же время специалистка посоветовала обратить внимание на объемные кардиганы и свитеры, а также на брюки чинос. «Подверните брючины для создания интересного образа и добавьте лодочки или элегантные босоножки. Верх можно выбрать в виде кроп-топа или стильной блузки с декольте или открытыми плечами, чтобы добавить изысканности», — указала собеседница издания.

Что касается аксессуаров — следует присмотреться к галстукам и массивным мужским часам, добавила стилистка.

В ноябре российский стилист Влад Лисовец призвал россиянок хулиганить при выборе наряда на Новый год.