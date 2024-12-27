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18:35, 27 декабря 2024Силовые структуры

Российский чиновник отказался признавать ветхое жилье аварийным и был задержан

В Саратове задержали главу района, который не признал жилье аварийным
Варвара Митина (редактор)

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Саратове правоохранители задержали бывшего главу администрации Волжского района города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчине предъявили обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребления должностными полномочиями»).

По версии следствия, в 2020-2022 годах обвиняемый не признал пяти домов на территории района аварийными, хотя для этого были все основания. Он также подписал акт сдачи работ по обследованию одного из домов, хотя он не соответствовал техническому заданию договора. Своими действиями чиновник нарушил права граждан, их дома не были включены в программу по переселению в 2022-2026 годах.

Ранее сообщалось, что расследование дела о мошенничестве экс-главы администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова завершено.

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