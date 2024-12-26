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14:09, 26 декабря 2024Силовые структуры

Расследование дела о мошенничестве экс-главы двух районов российского города завершено

Дело о мошенничестве экс-главы двух районов Казани Миронова передано в суд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Расследование дела о мошенничестве экс-главы администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова завершено. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Татарстан.

Миронов обвиняется по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Все материалы переданы в суд.

По данным следствия, в 2017-2024 годах для того, чтобы компенсировать работу водителей своего служебного автомобиля во внеурочное время, Миронов давал незаконные указания о фиктивном трудоустройстве своих родственников в дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района. Таким образом, ущерб от действия фигуранта составил более 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, в 2020 году он решил провести перепланировку принадлежащих его матери нежилых помещений, чтобы использовать в коммерческих целях. Для этого он вынес незаконное распоряжение о согласовании перепланировки и объединении нежилых помещений.

О его задержании стало известно 2 августа.

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