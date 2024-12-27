Моргулов: Китай понимает причины конфликта на Украине

Китай понимает причины конфликта на Украине, поскольку сталкивается со схожими вызовами на фоне роста военного давления Соединенных Штатов и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.

«Глобальная инициатива по безопасности, выдвинутая в 2022 году председателем КНР Си Цзиньпином, предусматривает урегулирование любых конфликтов путем устранения первопричин их возникновения», — отметил он.

По словам Моргулова, это в полной мере относится к украинской ситуации. Запад много лет игнорировал законные интересы России в сфере безопасности, посетовал посол. Поэтому в Китае «хорошо понимают, о чем идет речь», добавил Игорь Моргулов.

Ранее политолог Джон Миршаймер заявил, что решение западных стран превратить Украину в свой бастион на границах с Россией является главной причиной украинского кризиса. Эксперт выразил мнение, что Запад сделал «крайне мало» для того, чтобы поговорить с Москвой и обсудить пути решения конфликта. До этого Миршаймер заявлял, что Россия находится в шаге от победы в конфликте на Украине, в то время как Запад сталкивается со все большим количеством вызовов.