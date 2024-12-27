Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:33, 27 декабря 2024Мир

Российский посол рассказал о понимании Китаем причин кризиса на Украине

Моргулов: Китай понимает причины конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Китай понимает причины конфликта на Украине, поскольку сталкивается со схожими вызовами на фоне роста военного давления Соединенных Штатов и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рассказал посол РФ в Китае Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.

«Глобальная инициатива по безопасности, выдвинутая в 2022 году председателем КНР Си Цзиньпином, предусматривает урегулирование любых конфликтов путем устранения первопричин их возникновения», — отметил он.

По словам Моргулова, это в полной мере относится к украинской ситуации. Запад много лет игнорировал законные интересы России в сфере безопасности, посетовал посол. Поэтому в Китае «хорошо понимают, о чем идет речь», добавил Игорь Моргулов.

Ранее политолог Джон Миршаймер заявил, что решение западных стран превратить Украину в свой бастион на границах с Россией является главной причиной украинского кризиса. Эксперт выразил мнение, что Запад сделал «крайне мало» для того, чтобы поговорить с Москвой и обсудить пути решения конфликта. До этого Миршаймер заявлял, что Россия находится в шаге от победы в конфликте на Украине, в то время как Запад сталкивается со все большим количеством вызовов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты действия Финляндия и Швеции при конфликте России и НАТО

      Два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью

      Россиянка описала цены на продукты в Турции словами «у нас не все так плохо»

      В России нарастили темпы ремонта топливозаправщиков

      Трамп предупредил Европу о сокращении помощи Украине

      В Британии рассказали о новой «Азовстали» для ВСУ

      Зеленскому предрекли суд после завершения спецоперации

      Названы самые необычные извлеченные из канализации после Нового года предметы

      Готовящейся к двойной мастэктомии женщине дали совет по восстановлению интимной жизни

      Мужчина испугал вцепившегося в него тигра громкими криками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше