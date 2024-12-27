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10:42, 27 декабря 2024Россия

Российского студента толпой избили до потери сознания из-за куртки

В Краснодаре студента избили до потери сознания из-за куртки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодаре студента толпой избили до потери сознания из-за куртки. Конфликт произошел в одном из кафе российского города, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, четверо студентов третьего курса позвали младшекурсника в кафе, где начали подначивать его и провоцировать на конфликт. Завязалась потасовка, одному из нападавших якобы порвали куртку. Это спровоцировало более серьезную драку — студента оттащили к трамвайной остановке и жестко избили. Молодой человек потерял сознание.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. «По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Пермском крае мужчина избил возле магазина 16-летнего подростка из-за непонравившегося ему внешнего вида. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

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