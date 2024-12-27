Шольц захотел еще раз поговорить с Путиным

Шольц заявил, что хочет еще раз поговорить с Путиным и обсудить Украину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что хочет еще раз поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я хотел бы [еще раз поговорить с Путиным]. Просто нельзя быть наивными или питать иллюзии», — рассказал политик.

Глава немецкого правительства также подчеркнул, что никогда не согласится с идеей об отправке войск стран НАТО на Украину. При этом Шольц добавил, что Берлин сыграет важную роль в предоставлении гарантий безопасности Киеву.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг, чтобы начать подготовку к досрочным парламентским выборам, которые должны состояться 23 февраля. В связи с этим Шольц, скорее всего, утратит пост главы правительства, и его займет глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц.