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12:29, 27 декабря 2024Силовые структуры

СК возбудил дело в отношении воюющего за ВСУ в Курской области американского наемника

Возбуждено дело против воюющего под Курском за ВСУ американского наемника О’Лири
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Reuters

Следователи возбудили уголовное дело в отношении воюющего за Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области американского наемника Райана О’Лири. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он заочно подозревается по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт») и части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Правоохранители принимают меры к установлению местонахождения О’Лири.

По данным следствия, американец участвует в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории России. В августе 2024 года, вооруженный автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, он незаконно пересек государственную границу и вторгся на территорию Курской области, где совершал преступления против мирного населения.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) к 13 годам колонии заочно приговорили 31-летнего наемника из США.

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