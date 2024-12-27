Сотрудники полиции задержали россиянина за организацию наркопритона в квартире

В Комсомольске-на-Амуре полиция задержала организатора наркопритона в квартире

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции задержали мужчину за организацию наркопритона в квартире. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Возбуждены уголовные дела по статьям 232 («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») УК РФ.

По данным ведомства, 49-летний злоумышленник предоставлял свою квартиру людям с наркотической зависимостью. Сотрудники полиции также задержали в квартире четырех мужчин в возрасте от 44 до 55 лет. В ходе обыска у собственника жилья и его 52-летнего гостя были обнаружены четыре шприца с остатками мутной жидкости. Всего в квартире найдено более 40 использованных и новых шприцев и металлическая емкость со следами запрещенных веществ. Экспертиза обнаружила следы наркотического вещества карфентанила.

Ранее сообщалось, что глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона.