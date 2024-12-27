Стал известен любимый новогодний фильм у зумеров

Фильм «Один дома» назвали самым популярным в Новый год среди зумеров

Самым популярным новогодним фильмом у зумеров оказалась американская комедия «Один дома». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу поисковой системы «Яндекс».

Как сообщили в «Яндексе», 31 декабря чаще всего пользователи ищут в поисковике фильм «Один дома». В частности, речь о людях в возрасте от 18 до 34 лет. А те, кому старше 55 лет, чаще всего ищут фильм «Карнавальная ночь».

Также из аналитики стало известно, что у всех возрастов сохраняется интерес к фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи» и «Любовь и голуби». Реже всего эти картины ищут пользователи младше 18 лет и старше 55 лет.

Ранее сообщалось, что зумеры назвали Боярского главным любимым среди советских звезд.