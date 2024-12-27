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13:50, 27 декабря 2024Бывший СССР

Стали известны подробности следствия по катастрофе в Актау

Генпрокуратура Азербайджана и РФ ведут следствие по катастрофе в Актау
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Kazakhstan Emergencies Ministry / Reuters

В Грозном сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана совместно с коллегами из России проводят следствие по факту авиакатастрофы в Актау. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства.

Уточняется, что следствие занимается установлением объективных причин авиакатастрофы. Следственные и процессуальные действия проводятся совместно с сотрудниками российской Генеральной прокуратуры, добавили в ведомстве.

Самолет AZAL потерпел крушение в Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, не выжили 38. В их числе было семь российских граждан. Окончательная версия причин трагедии пока не раскрыта. При этом на месте происшествия уже нашли два черных ящика.

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