Стали известны подробности следствия по катастрофе в Актау

Генпрокуратура Азербайджана и РФ ведут следствие по катастрофе в Актау

В Грозном сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана совместно с коллегами из России проводят следствие по факту авиакатастрофы в Актау. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу азербайджанского ведомства.

Уточняется, что следствие занимается установлением объективных причин авиакатастрофы. Следственные и процессуальные действия проводятся совместно с сотрудниками российской Генеральной прокуратуры, добавили в ведомстве.

Самолет AZAL потерпел крушение в Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, не выжили 38. В их числе было семь российских граждан. Окончательная версия причин трагедии пока не раскрыта. При этом на месте происшествия уже нашли два черных ящика.