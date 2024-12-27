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19:48, 27 декабря 2024Ценности

Стилистка назвала россиянкам устаревшие к 2025 году платья

Стилистка Эльвира Янковская: платья-худи утратят актуальность к 2025 году
Мария Винар

Фото: Unsplash

Стилистка Эльвира Янковская назвала россиянкам платья, которые устареют к 2025 году. Соответствующий комментарий публикует Marie Claire.

По словам эксперта, актуальность утратят платья-худи и платья-футляр. Кроме того, Янковская внесла в данный список трикотажные модели прямого кроя, а также изготовленные из органзы или фатина. Она отметила, что на смену последним придут варианты из более плотной ткани, например, льна, кожи и хлопка.

Помимо прочего, модными перестанут быть платья-пиджак и платья-комбинации. Первые, по мнению Янковской, лучше заменить на платья-рубашки, а второе — на варианты с вышивкой.

В заключение специалистка упомянула, что в настоящий момент в моде преобладает женственность. В связи с этим она призвала отказаться от бандажных платьев, твидовых моделей розовых оттенков, а также с рюшами и юбками-баллонами.

Ранее стилистка Анна Брызгалова перечислила россиянкам лучшие наряды для встречи Нового года.

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