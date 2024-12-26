Стилистка назвала россиянкам лучшие наряды для встречи Нового года

Стилистка Анна Брызгалова назвала комбинезон лучшим нарядом на Новый год

Стилистка Анна Брызгалова назвала россиянкам лучшие наряды для встречи Нового года. Соответствующий комментарий приводит «Узнай.ру».

Так, эксперт посоветовала обратить внимание на вечернее платье, костюм или комбинезон. При этом она уточнила, что в новогоднюю ночь будут удачно смотреться блестящие вещи. Однако Брызгалова призвала не перебарщивать со стразами и пайетками.

В качестве обуви стилистка порекомендовала выбирать лодочки на невысоком каблуке или трендовые балетки, поскольку в туфлях на шпильках сложнее будет танцевать.

Ранее Брызгалова перечислила россиянкам главные ошибки при подборе новогоднего образа. В первую очередь стилистка призвала не приходить в пижаме в ресторан, даже если она сшита из роскошных тканей.