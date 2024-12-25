Стилист перечислила россиянкам главные ошибки при подборе новогоднего образа

Стилист Брызгалова: прозрачные вещи — ошибка при подборе новогоднего образа

Стилист Анна Брызгалова перечислила россиянкам главные ошибки при подборе новогоднего образа. Соответствующий материал публикует «Узнай.ру».

В первую очередь специалистка призвала не приходить в пижаме в ресторан, даже если она сшита из роскошных тканей. Также женщина посоветовала отказаться от джинсов на мероприятии, где все будут в элегантных платьях в пол.

Помимо этого, Брызгалова назвала прозрачные ткани и провокационные вещи неподходящими для корпоративов и семейных торжеств. «Вечер может испортить неудобная обувь на высоком каблуке. Безусловно, шпильки смотрятся выигрышно, но вам вряд ли удастся в них потанцевать», — добавила собеседница издания.

В то же время стилист заявила, что большое количество украшений утяжелит образ. По ее словам, лучше ограничиться одним-двумя основными аксессуарами, например, колье и браслетом.

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