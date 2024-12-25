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15:48, 25 декабря 2024Ценности

Стилист Рогов назвал главное звездное преображение 2024 года

Стилист Александр Рогов назвал певца Ваню Дмитриенко преображением года
Екатерина Ештокина
Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Стилист Александр Рогов назвал главное звездное преображение 2024 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 164 тысячи подписчиков.

По его словам, этого звания заслуживает российский певец Ваня Дмитриенко. Эксперт разместил два снимка до и после внешних изменений 19-летнего исполнителя. На первом фото Дмитриенко позировал с вьющимися волосами оттенка блонд и в сером рваном свитере.

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На другом снимке знаменитость предстал с темными волосами, в тельняшке и кожаных перчатках. «Я считаю, что преображение года — это певец и актер Ваня Дмитриенко. Очень хорошая работа Гоши Рубчинского», — высказался Рогов.

В марте модные редакторы New York Post назвали самых стильных звезд. Первой в подборке оказалась актриса Эмма Стоун, которая победила в номинации «Лучшая женская роль» на премии «Оскар», сыграв роль главной героини в фильме «Бедные-несчастные».

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