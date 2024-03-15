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15:33, 15 марта 2024Ценности

Названы самые стильные звезды

В New York Post назвали Марго Робби самой стильной звездой 2024 года

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Модные редакторы составили рейтинг самых стильных звезд наградного сезона 2024 года. Соответствующий материал публикует New York Post.

Первой в подборке оказалась актриса Эмма Стоун, которая победила в номинации «Лучшая женская роль» на премии «Оскар», сыграв роль главной героини в фильме «Бедные-несчастные». Авторы списка отметили ее эксперименты с кроем платьев и различными текстурами тканей. В то же время звезду «Барби» Марго Робби похвалили за наряды в стиле старого Голливуда.

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Кроме того, в рейтинг включили певицу Давайн Джой Рэндольф, Флоренс Пью и Америку Ферреру, а также Лили Глэдстоун, Сандру Хюллер и Грету Ли. Телезвезд Эмили Блант и Кэри Маллиган, в свою очередь, стилисты назвали самыми роскошными из-за их любви к вечерним платьям.

Ранее в марте молния на платье Эммы Стоун лопнула на «Оскаре». Инфлюэнсер поднялась на сцену за статуэткой, придерживая белый наряд люксового бренда Louis Vuitton.

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      Карина Черных
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