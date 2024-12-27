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17:13, 27 декабря 2024Силовые структуры

Топ-менеджера структуры «Ростеха» осудили за махинации с продукцией

В Тамбове суд приговорил к условному сроку топ-менеджера структуры «Ростеха»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Тамбове суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно топ-менеджера структуры «Ростеха» за махинации с продукцией. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Осужденный был главой корпорации «Росхимзащита», структуры «Ростеха». По версии следствия, в период с июня 2021 по август 2023 года подсудимый реализовал через подконтрольные ему физические и юридические лица продукцию «Корпорация «Росхимзащита» по цене ниже производственной стоимости. Его действия причинили ущерб, который оценивается в почти семь миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в Москве суд заочно арестовал бывшего гендиректора киностудии «Ленфильм» в рамках уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко.

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