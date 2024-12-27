ЦБ установил порядок выдачи лицензий иностранным банкам

В ЦБ утвердили порядок выдачи лицензий филиалам иностранных банков

В ЦБ установили порядок выдачи лицензий иностранным банкам для работы их филиалов в России. Соответствующий указ, подписанный 25 декабря, опубликован на сайте регулятора.

Новый документ устанавливает порядок выдачи лицензии на проведение операций, а также прописывает условия аккредитации зарубежного банка на территории России. В нем перечислены сведения о данных, включаемых в реестр.

Нормативный акт вступит в силу с 7 января 2025 года. При этом сам закон, который регулирует допуск иностранных банков через их филиалы, начал действовать с осени текущего года, подчеркнули в Центробанке.

О том, что в России собрались отменить запрет на открытие филиалов иностранных банков, стало известно в июне 2023 года. Соответствующие поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» разработал Минфин. При этом подчеркивалось, что такой банк не должен быть связан с недружественными государствами и лицами. Также предполагалось, что в стране будет функционировать не более одного филиала банка.