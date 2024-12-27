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08:07, 27 декабря 2024Экономика

У берегов Японии произошло землетрясение

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
Александра Качан (Редактор)

Фото: Reuters

У берегов Японии зафиксировали землетрясение умеренной силы. Магнитуда составила 5,7, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли недалеко от острова Хонсю в 00:00 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 571 километре к северо-востоку от города Йокосука с населением 428 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в декабря в Дагестане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр находился примерно в 60 километрах к югу от Дербента.

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