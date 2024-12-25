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10:15, 25 декабря 2024Россия

В российском регионе произошло землетрясение

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,2
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Дагестана / новости Дагестана» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения в российском регионе находится почти в 60 километрах к югу от Дербента. Толчки были зафиксированы в 0:33 мск.

Очаг землетрясения находился на глубине 57 километров. Сведений о возможных разрушениях нет.

Ранее землетрясение произошло на Дальнем Востоке. Его очаг находился в 113 километрах от Петропавловска-Камчатского.

ЖЗЛ
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