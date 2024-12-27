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07:30, 27 декабря 2024Россия

Украина выпустила по региону России три дрона и ракету

Правительство Курской области: сбито три беспилотника и ракета ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Курской области беспилотники и ракету. Об этом сообщило правительство приграничного российского региона в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи бойцы ПВО сбили в небе Курской области 3 украинских БПЛА самолетного типа и одну ракету. Благодарим наших защитников!» — говорится в сообщении.

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В публикации не приводятся другие данные о попытке атаки ВСУ. Согласно сведениям Минобороны, за ночь над регионом удалось сбить три беспилотника. Под удар также попали Белгородская, Тульская, Брянская и Астраханская области.

Президент Владимир Путин ранее прокомментировал ответы России на удары по ее территории. Он заявил, что Москва всегда отвечает зеркально на удары по своей территории и использует то же оружие, которое применили против нее.

ЖЗЛ
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