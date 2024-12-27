Украина за ночь пыталась ударить по пяти регионам России

Минобороны: силы ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

В ночь на пятницу, 27 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать пять регионов России с помощью 13 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Teelgram-канале.

По данным ведомства, беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Больше всего дронов перехватили над Брянской областью (5), еще 3 — над Курской областью, 2 — над Белгородской и Тульской областями, 1 — над Астраханской областью.

В ночь на 27 декабря ВСУ пытались ударить по территории России с помощью пяти беспилотников. Силы ПВО тогда сбили 3 дрона над Волгоградской и по одному — над Белгородской и Воронежской областями.

Президент Владимир Путин прокомментировал ответы России на удары по ее территории. Он заявил, что Москва всегда отвечает зеркально на удары по своей территории и использует то же оружие, которое применили против нее.