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21:52, 27 декабря 2024Ценности

Украинка с «самыми большими щеками в мире» снялась в бюстгальтере

Украинка с самыми большими щеками в мире Покрищук снялась в бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @justqueen88

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 768 тысяч подписчиков.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей «самых больших щек в мире», посетила салон красоты перед празднованием дня рождения. Так, она воспользовалась услугой моментального загара, которая заключается в распылении на кожу специального лосьона.

На размещенных кадрах сетевая знаменитость предстала в черном бюстгальтере со спущенными бретелями и спортивных брюках в тон. При этом она продемонстрировала обнаженную часть бюста и кубики пресса на животе.

Ранее в декабре Анастасия Покрищук также снялась в откровенном свадебном образе.

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