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21:53, 19 декабря 2024Ценности

Украинка с «самыми большими щеками в мире» примерила откровенное свадебное платье

Украинка с самыми большими щеками в мире Покрищук снялась в свадебном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @justqueen88

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами снялась в откровенном свадебном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 765 тысяч подписчиков.

Блогерша, которая заявила, что стала обладательницей «самых больших щек в мире», предстала перед камерой в белом корсетном макси-платье. Предмет гардероба был украшен вышивкой и пайетками и оформлен глубоким декольте и разрезом до бедра.

Также блогерша надела цепочку с подвесками, распустила гладко уложенные волосы и подчеркнула глаза черными стрелками. При этом подробности примерки наряда она раскрывать не стала.

В ноябре Анастасия Покрищук также показала лицо без макияжа.

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