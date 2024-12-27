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21:11, 27 декабря 2024Бывший СССР

Украинских военных обязали владеть английским языком

Правительство Украины обязало офицеров ВСУ владеть английским языком
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Правительство Украины обязало военных Вооруженных сил страны офицерского состава владеть английским языком. Об этом сообщило украинское Минобороны.

В первую очередь речь идет о кандидатах на руководящие должности в минобороны, ВСУ, Главное управление разведки МО Украины, госслужбу транспорта, управление госохраны, Службу безопасности, службу внешней разведки, Госспецсвязи, Госпогранслужбу.

Ожидается, что данное решение окажет положительное влияние на профессиональную деятельность военнослужащих офицерского состава, сержантского и старшинского состава. «Оно также улучшит профессиональное взаимодействие военнослужащих в международных мероприятиях военно-технического сотрудничества и приблизит Украину к членству в ЕС и НАТО», — говорится на сайте оборонного ведомства.

4 июня Верховная Рада утвердила статус английского языка на Украине как одного из языков международного общения на Украине. Принятие соответствующего закона поддержали 236 депутатов украинского парламента.

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