Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:42, 27 декабря 2024Бывший СССР

Украину уличили в попытке наладить собственное ракетное производство

The Economist: Украина производит ракеты в разных локациях, включая гаражи
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Украина производит новые ракеты в разных локациях, включая гаражи. Об этом пишет РИА Новости, вспоминая материал журнала The Economist о разработке ракеты Trembita.

Агентство уличило Киев в попытке наладить собственное ракетное производство. Журналисты напомнили, что во время СССР ракетная отрасль на Украине была хорошо развита, но после распада Советского Союза она начала ухудшаться. Как отмечается, сейчас Киев пытается ее возродить.

Примером новой украинской разработки является Trembita. Подчеркивается, что Украина намерена найти способы локализовать ракетное производство и запустить собственное. Агентство пишет, что часть сборки ракет находится в бункерах. Однако само производство децентрализовано по множеству мест, в том числе обычные гаражи.

24 декабря стало известно, что Киев разрабатывает ракету Trembita, которая будет способна долететь до Москвы. В базовой комплектации она способна развивать скорость до 400 километров в час и имеет дальность полета 200 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле отреагировали на отказ норвежского судна спасать российских моряков

      Вызвавшую смех капсулу времени нашли в российском регионе

      Акционеры Ozon одобрили переезд компании в Россию

      Путин присвоил экс-журналистке ранг чрезвычайного посланника

      ФСБ опубликовала видео с готовившими теракт в Москве боевиками

      Бывший футболист сборной России назвал сроки возвращения команды на международные турниры

      В российском городе осудили двух мужчин за хулиганство и угрозу расправой

      В Китае назвали фатальный недостаток электрокаров Tesla

      В Кремле отказались давать преждевременные оценки авиакатастрофе в Казахстане

      Мужчина «воскресил» кота с помощью искусственного интеллекта на Рождество

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше