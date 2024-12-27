The Economist: Украина производит ракеты в разных локациях, включая гаражи

Украина производит новые ракеты в разных локациях, включая гаражи. Об этом пишет РИА Новости, вспоминая материал журнала The Economist о разработке ракеты Trembita.

Агентство уличило Киев в попытке наладить собственное ракетное производство. Журналисты напомнили, что во время СССР ракетная отрасль на Украине была хорошо развита, но после распада Советского Союза она начала ухудшаться. Как отмечается, сейчас Киев пытается ее возродить.

Примером новой украинской разработки является Trembita. Подчеркивается, что Украина намерена найти способы локализовать ракетное производство и запустить собственное. Агентство пишет, что часть сборки ракет находится в бункерах. Однако само производство децентрализовано по множеству мест, в том числе обычные гаражи.

24 декабря стало известно, что Киев разрабатывает ракету Trembita, которая будет способна долететь до Москвы. В базовой комплектации она способна развивать скорость до 400 километров в час и имеет дальность полета 200 километров.