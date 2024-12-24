Economist заявил о разработке Киевом способной ударить по Москве ракеты Trembita

Украина разрабатывает ракету Trembita, которая будет способна долететь до Москвы, сообщает The Economist.

В своей базовой комплектации ракета способна развивать скорость до 400 километров в час и имеет дальность полета 200 километров, но идет разработка более мощной модели, способной достичь российской столицы. Серийное производство Trembita планируют начать после проведения финальных полевых испытаний.

Развитие ракетной промышленной ведется на фоне возможных проблем с помощью со стороны западных стран в будущем.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что Киев не может ударить по Кремлю. По его словам, ракеты в распоряжении Киева не могут бить так далеко.