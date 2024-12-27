Ульянов заявил о возможности составить маршрут для МАГАТЭ к ЗАЭС через территорию России

Постпред РФ: МАГАТЭ может проезжать к ЗАЭС через территорию России

Москве придется рассмотреть вариант составления маршрута к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) через территорию России при сохранении угроз безопасности со стороны Украины. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова приводит РИА Новости.

«Если развитие событий покажет, что Киев взял курс на создание угроз безопасности при передвижении сотрудников МАГАТЭ по нынешнему маршруту, то, видимо, придется подумать об альтернативных вариантах», — рассказал Ульянов.

Он напомнил, что сейчас маршрут до ЗАЭС проходит сначала по украинской, затем по российской территории.

Ранее Ульянов заявил, что в России не видят необходимости в новом визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС.

