В России заявили об отсутствии необходимости в новом визите Гросси на Курскую АЭС

Постпред Ульянов: Москва не видит необходимости в визите Гросси на Курскую АЭС

В России не видят необходимости в новом визите гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.

«На протяжении трех осенних месяцев с сентября по ноябрь на расстоянии от 5 до 10 километров от Курской АЭС фиксировались и уничтожались украинские БПЛА самолетного типа и баллистические ракеты», — отметил он.

Помимо этого, бывали такие ситуации, когда за один день российские Вооруженные силы «нейтрализовывали более 30 таких целей», добавил Ульянов. При этом нанесения ущерба самой станции не было. Никакой необходимости в новом визите Рафаэля Гросси в Москве не видят, резюмировал постпред.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин высказал мнение, что Вооруженные силы Украины пытались захватить Курскую и Запорожскую АЭС для того, чтобы шантажировать руководство России.

До этого в Министерстве обороны РФ заявляли, что ВСУ после неудачной попытки захвата Курской АЭС планировали захватить Запорожскую электростанцию. Для этой цели собирались использовать реактивные системы залпового огня HIMARS и ударные беспилотные комплексы.