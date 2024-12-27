Умер руководивший Suzuki в течение 40 лет Осаму Судзуки

Руководивший автомобильной компанией Suzuki Осаму Судзуки умер в возрасте 94 лет

Осаму Судзуки, который более 40 лет руководил автомобильной компанией Suzuki, умер в возрасте 94 лет от лимфомы. Об этом сообщили в корпорации.

Специалист пришел в компанию в 1958 году. Тогда он женился на дочери одного из ее основателей и взял фамилию девушки. Спустя 20 лет он впервые занял руководящую должность, после чего сделал ставку на работу с развивающимися рынками и поднял продажи в десятки раз.

С тех пор Осаму Судзуки успел поработать президентом, генеральным директором и председателем совета директоров. Последнюю из топ-менеджерских позиций он покинул в 2021 году, став старшим советником своего сына Судзуки Тосихиро, возглавившего Suzuki.

«Чтобы исполнить волю покойного, похороны проводились только для близких родственников, и мы хотели бы с уважением отказаться от любых визитов с соболезнованиями, денежных подношений, цветов или телеграмм с соболезнованиями», — говорится в опубликованном компанией заявлении.