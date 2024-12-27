Центробанк изменил подход к установлению курсов валют

Центробанк пересмотрел правила формирования официальных курсов иностранных валют

С пятницы, 27 декабря, Центробанк изменил подход к установлению официальных курсов иностранных валют, включив в расчеты данные внебиржевых сегментов рынка для всех валютных пар. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

В пресс-службе отметили, что пересмотр правил позволит учесть значительное увеличение внебиржевых операций и повысит репрезентативность курсов. Также теперь ЦБ разрешил себе учитывать кросс-курсы в случаях, когда данные о торгах конкретной валютной парой будут недоступны.

После санкций США в отношении Мосбиржи в июне на площадке остановились торги долларами и евро. С того момента их официальные курсы устанавливаются на основании внебиржевых сделок.

Таким образом, лидером по объемам торгов на площадке стал юань, но участники рынка отмечали, что китайская валюта постепенно также уходила в сторону сделок вне Мосбиржи. Из-за этого в ряде случаев к репрезентативности официальных курсов возникали вопросы.

В частности, из-за того, что курсы доллара и юаня к рублю противоречили динамике валют относительно друг друга.

Как отмечали СМИ, в ноябре совокупный объем торгов китайской валютой в России превысил 8 триллионов рублей, а на внебиржевой рынок пришлось 5,4 триллиона рублей торгов. Американские санкции заставляют продавцов и покупателей валюты на всякий случай обходить стороной Мосбиржу, предпочитая менее прозрачные схемы.