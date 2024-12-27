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22:19, 27 декабря 2024Мир

В Белом доме высказались о предложении Словакии по переговорам по Украине

Белый дом: переговоры по Украине необходимо проводить с согласия Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Переговоры по конфликту на Украине необходимо проводить с согласия президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Он прокомментировал предложение Словакии предоставить площадку для мирных переговоров, отметив, что любая страна, которая хочет принять участие в урегулировании конфликта, «должна быть полностью солидарна с Зеленским».

Кирби подчеркнул, что украинский президент будет самостоятельно решать, готов ли он к переговорам, а также определять обстоятельства и условия их проведения. «Тем временем, пока он не будет готов, мы станем следить за тем, чтобы он мог вести переговоры с наилучшей позиции силы», — добавил он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности страны принять у себя мирные переговоры по Украине на любом уровне.

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