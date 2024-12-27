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18:52, 27 декабря 2024Экономика

В Госдуме раскритиковали появившуюся в российском городе экоелку

В Госдуме раскритиковали оренбургскую экоелку
Мария Черкасова

Фото: Catherine McQueen / Getty Images

Оренбургские власти решили сэкономить, установив елку из вторсырья вместо живого дерева. Таким мнением с NEWS.ru поделился заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

При этом парламентарий считает, что идеи установки экоелок идеи имеют право на существование, но не когда их ставят из неуважения к людям или отсутствия денег. Он также напомнил, что Оренбургская область находится в степной зоне, однако выразил уверенность, что найти елку там совсем не трудно.

Матвеев также считает, что в году не так много радостных поводов, чтобы показать людям внимание властей, а создание ощущения праздника — одна из задач органов местного самоуправления.

Ранее поселок Красный Коммунар в Оренбургской области оставили без привычной новогодней елки. Вместо нее там поставили конструкцию, которую местные жители окрестили зеленым «фигвамом».

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