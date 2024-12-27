Россиян в качестве эксперимента оставили с зеленым «фигвамом»

«Подъем»: жителям Оренбургской области вместо елки поставили зеленый «фигвам»

Поселок Красный Коммунар в Оренбургской области оставили без привычной новогодней елки. Вместо нее там поставили своеобразную конструкцию, которую местные жители окрестили зеленым «фигвамом» и «носом стратегической межконтинентальной ракеты "Ельник"», пишет «Подъем».

Имитация новогодней елки появилась в хуторе Усатовский неподалеку от хоккейной коробки. Сооружение выполнено в конической форме и завернуто в зеленый материал. Для большей схожести его скудно украсили новогодними шарами. На постаменте размещена надпись «С Новым годом!».

Как поделились местные жители, деньги на установку елки с них собирали ежегодно, а игрушки хранились в сельсовете. Однако в этом году украшения без пояснений распределили на елку в другом месте, а сельчанам поставили скромный самодел.

В администрации журналистам пояснили, что данный вариант елки поставили в качестве эксперимента. Жест, однако, оказался непонятым. «Это попытка сделать что-то интересное, но, видимо, недооценили», — посетовали чиновники. К тому же конструкция дополнена иллюминацией, благодаря которой ночью елка «выглядит достойно». В любом случае власти заверили, что в поселке будут установлены еще две ели более традиционного вида. Их установка проходит в данный момент.

Ранее новогоднее оформление города не устроило омичей. В частности, жителей одного из микрорайонов возмутила карликовая ель, которую прозвали «пробником» новогодней красавицы. В комитете территориального общественного самоуправления оправдались, что дерева большего размера в округе не было, и похвастались, что сумели обойтись без трат бюджета.