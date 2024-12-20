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14:41, 20 декабря 2024Экономика

Жителей российского города не устроил пробник новогодней елки

«Подъем»: в Омске поскупились на стандартную новогоднюю елку
Виктория Клабукова

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Омичей не устроила нынешняя новогодняя елка, установленная общественниками: в этом году один из микрорайонов города украсили карликовой елью. Тратить бюджет на дерево стандартного размера сочли излишним, пишет издание «Подъем».

На размер елки, доставшейся на праздник от властей, пожаловались в Амурском поселке. Новогодняя красавица оказалась настолько мала, что местные жители прозвали ее пробником елки и шутят, что этот экземпляр усох еще с прошлых праздников. «От холода съежилась», — отмечают в соцсетях.

В ответ на негодование горожан в комитете территориального общественного самоуправления заявили, что в округе деревьев большего размера просто не оказалось. Поэтому, воздержавшись от расходования бюджета, в организации решили остановиться на том, что есть. «Она, действительно, маленькая, но мы ее облагородили, нарядили. У нас ни с каких бюджетов денег не потрачено — ни в коем случае», — подчеркивают в комитете.

По словам руководства, эта новогодняя затея осуществлялась исключительно силами социальных партнеров. Игрушки были выполнены воспитанниками местного детсада, а наряжать елку помогали коммунальщики. Компенсировать компактный размер в организации планируют за счет постамента. Вдобавок там пообещали устроить хорошую игровую программу для детей с Дедом Морозом, Снегурочкой, сладкими призами.

Ранее в Санкт-Петербурге чиновник решил вдохновить горожан на участие в субботниках, вооружившись огнеметом. В качестве показательного выступления он вышел убрать сугробы огневым залпом, но снег оказался сильнее.

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