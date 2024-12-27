В Казахстане заявили о взрыве баллона на борту рухнувшего самолета

Министр Карабаев: перед падением на борту Embraer взорвался кислородный баллон

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил, что на борту рухнувшего близ Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) перед падением взорвался кислородный баллон. Его слова приводит Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале.

Карабаев уточнил, что взрыв баллона зафиксировали в пассажирской кабине. При этом находившиеся в этом пространстве пассажиры стали терять сознание. Глава полетов вышки «Актау» узнал о происшествии в 10:53.

«Незамедлительно руководитель полета "Казаэронавигации" оповестил все аварийные службы — это пожарная команда и медицинский персонал — о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау», — отметил Карабаев.

Самолет азербайджанской авиакомпании упал в городе Актау, Казахстан, по пути из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, из них 16 граждан России. В числе возможных причин катастрофы — столкновение с птицами, взрыв кислородного баллона и атака украинского беспилотника.