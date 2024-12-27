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06:49, 27 декабря 2024Путешествия

В Казахстане заявили о взрыве баллона на борту рухнувшего самолета

Министр Карабаев: перед падением на борту Embraer взорвался кислородный баллон
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев заявил, что на борту рухнувшего близ Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) перед падением взорвался кислородный баллон. Его слова приводит Sputnik Казахстан в своем Telegram-канале.

Карабаев уточнил, что взрыв баллона зафиксировали в пассажирской кабине. При этом находившиеся в этом пространстве пассажиры стали терять сознание. Глава полетов вышки «Актау» узнал о происшествии в 10:53.

«Незамедлительно руководитель полета "Казаэронавигации" оповестил все аварийные службы — это пожарная команда и медицинский персонал — о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау», — отметил Карабаев.

Самолет азербайджанской авиакомпании упал в городе Актау, Казахстан, по пути из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, из них 16 граждан России. В числе возможных причин катастрофы — столкновение с птицами, взрыв кислородного баллона и атака украинского беспилотника.

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