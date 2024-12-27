В Киеве сбили названия городов-героев у монумента «Родина-мать»

В Киеве убрали названия городов-героев с аллеи возле монумента «Родина-мать»

В Киеве с Аллеи городов-героев у монумента «Родина-мать» убрали названия Москвы и Минска вместе с изображением советских медалей «Золотая Звезда». Об этом пишет ТАСС.

Инициатором стали представители Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Пресс-служба учреждения утверждает, что «реставрационная комиссия определила необходимость демонтажа и проведения реставрации». Вернутся ли названия на место в будущем, не уточняется.

Ранее Министерство культуры Украины сообщало о намерении создать совещательный орган, задачами которого будут являться «дерусификация, декоммунизация и деколонизация» страны. В ведомстве подчеркнули, что данные процессы должны «проходить цивилизованно».